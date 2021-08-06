Зеленський запровадив режим paperless – запрацює через 3 місяці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Закон запроваджує нові терміни, як-от "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів", а також інші терміни, пов’язані з отриманням електронних публічних послуг.

Також документ визначає особливості надання таких послуг, порядок отримання та особливості оформлення результатів їх надання.

Електронні послуги зможуть надаватись автоматично, без втручання чиновника. Зазначається, що можна буде отримати кілька послуг за однією заявою.

Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.

Протягом цього часу Кабмін має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.

Довідково: Починаючи з 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний вебпортал електронних послуг скористалося понад 570 тисяч громадян України.

Що передувало: