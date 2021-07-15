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Рада запровадила режим paperless

Четвер, 15 липня 2021, 18:37
Рада запровадила режим paperless

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг.

Джерело: позачергове засідання парламенту у четвер

Деталі: За це проголосували 238 нардепів.

Ініціаторами законопроєкту є народні депутати з фракції "Слуга народу".

Проєктом закону пропонують ухвалити, що якщо для отримання послуги від громадянина вимагають документи або інформацію, яка міститься в національних електронних інформаційних ресурсах, то такі документи можна не подавати. У такому випадку надавач послуги, який представляє державу, самостійно отримує таку інформацію.

Окрім того, законопроєкт вперше впроваджує поняття "електронна публічна послуга". Остання прирівнюється до паперових послуг. Також встановлюються чіткі правила надання е-послуг.

Також електронні послуги зможуть надаватись автоматично, без втручання чиновника. Зазначається, що можна буде отримати кілька послуг за однією заявою.

Що передувало:

  • 17 червня законопроєкт пройшов перше читання.
  • Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада
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