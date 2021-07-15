Рада запровадила режим paperless
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг.
Джерело: позачергове засідання парламенту у четвер
Деталі: За це проголосували 238 нардепів.
Ініціаторами законопроєкту є народні депутати з фракції "Слуга народу".
Проєктом закону пропонують ухвалити, що якщо для отримання послуги від громадянина вимагають документи або інформацію, яка міститься в національних електронних інформаційних ресурсах, то такі документи можна не подавати. У такому випадку надавач послуги, який представляє державу, самостійно отримує таку інформацію.
Окрім того, законопроєкт вперше впроваджує поняття "електронна публічна послуга". Остання прирівнюється до паперових послуг. Також встановлюються чіткі правила надання е-послуг.
Також електронні послуги зможуть надаватись автоматично, без втручання чиновника. Зазначається, що можна буде отримати кілька послуг за однією заявою.
Що передувало:
- 17 червня законопроєкт пройшов перше читання.
- Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.