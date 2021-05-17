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24 серпня Україна увійде в режим paperless – Зеленський

Понеділок, 17 травня 2021, 11:22
24 серпня Україна увійде в режим paperless – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді. 

Джерело: президент у виступі на "Diia Summit 2.0" в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація"

Пряма мова: "24 серпня цього, 2021-го, року Україна увійде в режим paperless, як ми й обіцяли. Ніяких паперів для державних органів. Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки  (паперові – ред.) для надання державних послуг, ми зробимо все, щоб держава без паперу існувала дійсно не на папері".

Деталі: Зеленський вважає, що Україна вже зробила "діджитал революцію".

"Раніше, щоб отримати низку дозволів, треба було платити хабарі, а зараз треба платити лише за інтернет. Раніше це 10 кабінетів – зараз 1 сайт. Раніше це 50 довідок у чергах – зараз 3-4 кліки у смартфоні. Раніше тижні і місяці – зараз 10 чи 20 хвилин,щоб відкрити ФОП і ТОВ у режимі онлайн", – сказав Зеленський. 

За словами президента, якщо минулого року бізнес онлайн відкривали 5% підприємців України, то зараз 50%. 

Зеленський наголосив, що Україна – перша країна в світі, де цифрові паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові. 

У смартфоні тепер можна зареєструвати немовля, змінити місце реєстрації, також діють цифрові документи та десятки онлайн-послуг.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: діджиталізаціяреформиЗеленський
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