Брату Навального дали рік умовно

Преображенський суд Москви засудив брата опозиційного політика Олексія Навального – Олега Навального до року позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік у так званій "санітарній справі".

Джерело: РИА Новости з посиланням на адвоката Нікоса Параскєвова

Деталі: Прокуратура просила дати Навальному рік умовно з випробувальним терміном 3 роки.

Захист Навального заявив, що буде оскаржувати вирок.

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