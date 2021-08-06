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Брату Навального дали рік умовно

П'ятниця, 6 серпня 2021, 15:36
Фото РИА Новости

Преображенський суд Москви засудив брата опозиційного політика Олексія Навального – Олега Навального до року позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік у так званій "санітарній справі".

Джерело: РИА Новости з посиланням на адвоката Нікоса Параскєвова

Деталі: Прокуратура просила дати Навальному рік умовно з випробувальним терміном 3 роки.

Захист Навального заявив, що буде оскаржувати вирок.

Передісторія:

  • "Санітарну справу" порушили у січні 2021 року. За версією слідства, її фігуранти закликали вийти на акцію в підтримку Олексія Навального – і таким чином провокували людей на порушення санітарно-епідеміологічних норм.
  • 3 серпня фігурантка "санітарної справи" Любов Соболь отримала 1,5 обмеження свободи.
  • 6 серпня іншого соратника Навального Миколу Ляскіна засудили до року обмеження волі у так званій "санітарній справі".

Теми: НавальнийРосіясуд


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