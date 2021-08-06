Брату Навального дали рік умовно
П'ятниця, 6 серпня 2021, 15:36
Преображенський суд Москви засудив брата опозиційного політика Олексія Навального – Олега Навального до року позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік у так званій "санітарній справі".
Джерело: РИА Новости з посиланням на адвоката Нікоса Параскєвова
Деталі: Прокуратура просила дати Навальному рік умовно з випробувальним терміном 3 роки.
Захист Навального заявив, що буде оскаржувати вирок.
Передісторія:
- "Санітарну справу" порушили у січні 2021 року. За версією слідства, її фігуранти закликали вийти на акцію в підтримку Олексія Навального – і таким чином провокували людей на порушення санітарно-епідеміологічних норм.
- 3 серпня фігурантка "санітарної справи" Любов Соболь отримала 1,5 обмеження свободи.
- 6 серпня іншого соратника Навального Миколу Ляскіна засудили до року обмеження волі у так званій "санітарній справі".