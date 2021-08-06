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"Квіти України" стали пам'яткою архітектури: зносити не можна

П'ятниця, 6 серпня 2021, 17:44
Столична пам'ятка архітектури "Квіти України" Фото: Іван Чернічкін / Заборона

Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю "Квіти України", що розташована в Києві, до реєстру державних пам'яток, що забороняє її руйнування або перебудову.

Джерело: голова міністерства Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "Маю чудову новину для киян.  Щойно підписав наказ про внесення будинку "Квітів України" до реєстру державних пам'яток. Тепер Квіти – офіційно є пам'яткою архітектури, монументального мистецтва місцевого значення".

Деталі: За його словами, будівлі надано охоронний статус, і це означає, що її тепер не можна зруйнувати або перебудувати.

Ткаченко подякував киянам за небайдужість та готовність відстоювати історичний вигляд міста.

Передісторія: У липні в центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".

Згодом Шевченківський районний суд Києва заборонив власнику будівлі "Квіти України" демонтаж на час судового процесу щодо порушення немайнових авторських прав архітектора.

На початку серпня департамент охорони культурної спадщини своїм наказом вніс будівлю "Квіти України" до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Українська правда
Теми: будівництвоКиїв


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