Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Квіти України" стали пам'яткою архітектури: зносити не можна

П'ятниця, 6 серпня 2021, 17:44
Квіти України стали пам'яткою архітектури: зносити не можна
Столична пам'ятка архітектури "Квіти України" Фото: Іван Чернічкін / Заборона

Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю "Квіти України", що розташована в Києві, до реєстру державних пам'яток, що забороняє її руйнування або перебудову.

Джерело: голова міністерства Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "Маю чудову новину для киян.  Щойно підписав наказ про внесення будинку "Квітів України" до реєстру державних пам'яток. Тепер Квіти – офіційно є пам'яткою архітектури, монументального мистецтва місцевого значення".

Деталі: За його словами, будівлі надано охоронний статус, і це означає, що її тепер не можна зруйнувати або перебудувати.

Ткаченко подякував киянам за небайдужість та готовність відстоювати історичний вигляд міста.

Передісторія: У липні в центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".

Згодом Шевченківський районний суд Києва заборонив власнику будівлі "Квіти України" демонтаж на час судового процесу щодо порушення немайнових авторських прав архітектора.

На початку серпня департамент охорони культурної спадщини своїм наказом вніс будівлю "Квіти України" до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: будівництвоКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
будівництво
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
В Україні почали будівництво з нуля 150-кілометрового магістрального водогону
З’явилися фото таборів у Білорусі, де, ймовірно, житимуть "вагнерівці"
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: