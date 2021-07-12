В центрі Києва почали зносити модерністичний фасад "Квітів України"
У центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".
Джерело: повідомлення у спільноті "Збережемо Квіти України", Хмарочос
Деталі: Активісти вказують, що вночі на загороженій території з’явилася будівельна техніка, а вже вранці понеділка почалися роботи із руйнування фасаду.
Захисники будівлі мали зустрітися із представниками забудовника і вимагали зупинити демонтаж. Проте той відмовився.
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У червні активісти повідомляли, що "власники будівлі мають намір здійснити "реконструкцію з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом".
Квіти України - навчально-методичний павільйон в стилі післявоєнного модернізму на вулиці Січових Стрільців, споруджений 1983-85 рр.
Передісторія:
- У квітні у Києві знесли історичний прибутковий будинок Уткіна.