Двоє фігурантів справ Майдану можуть вийти на волю: Офіс генпрокурора нарікає на суд

У Офісі генерального прокурора повідомили, що двоє обвинувачених у тяжких злочинах під час Революції Гідності 7 серпня можуть вийти на волю через дії суддів Білоцерківського міськрайонного суду Київщини.

Джерело: ОГПУ

Деталі: Як пояснили в Офісі, 1 липня 2021 року на розгляд суду надійшов обвинувальний акт у провадженні щодо викрадення Ігоря Луценка та викрадення і вбивства Юрія Вербицького.

Підготовче засідання призначили на 9 липня. Проте захисники обвинувачених не з’явились. Тоді ж прокурор клопотав про залучення адвокатів з Центру безоплатної правової допомоги. Але суд визнав задоволення цього клопотання передчасним.

Тоді ж прокурор звернувся до суду з іншим клопотанням – про застосування відносно обвинувачених запобіжного заходу, в якому поставив питання про їх подальше тримання під вартою.

І хоча КПК визначає, що такі клопотання мають розглядатись не пізніше, ніж 72 години, суд призначив їх розгляд на 21 липня. Тобто через 12 днів після підготовчого засідання.

Вже 21 липня колегія суддів вирішила направити провадження до Київського апеляційного суду для передачі іншому суду. Фактично, кажуть в ОГПУ, справу скерували до апеляційного суду лише 26 липня. Хоча раніше вже була ухвала, яка встановила підсудність у провадженні за Білоцерківським міськрайонним судом.

4 серпня Київський апеляційний суд очікувано контактував безпідставність передачі справи та повернув її назад до Білої Церкви.

На наступні два дні головуюча у справі призначила судові засідання. Проте вони не відбулись через відпустку двох членів колегії, які відмовились з неї відкликатись.

Зважаючи на те, що термін тримання під вартою обвинувачених спливає 7 серпня, прокурор та потерпілі клопотали про здійснення додаткового авторозподілу для заміни відсутніх суддів. На що наразі офіційної відповіді з суду не надійшло.

Чергову дату судового засідання не визначено.

В ОГПУ стверджують, що можливості процесуального реагування прокурорів, які б могли упередити вищевказані негативні наслідки, на даний час вичерпано.

Там також звернули увагу, що обвинувачені вже перебували у розшуку, а один із них ховався від слідства впродовж 6 років за допомогою підробних документів.

Ще один обвинувачений навіть під вартою намагався вплинути на іншу особу, якій інкримінується співучасть у викраденні та катуванні потерпілих.

Що передувало: Адвокати повідомили, що обвинувачені у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького можуть 7 серпня вийти на свободу.

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