Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Доба на Донбасі минула без втрат

Субота, 7 серпня 2021, 07:11

6 серпня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії. Бойових втрат серед українських захисників немає.                     

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Водяного біля Донецька ворог стріляв з мінометів 82-го калібру. У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Як зазначається, біля Новотошківського противник застосовував автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Катеринівки окупанти двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти вбили українського військового, ще одного поранено

Україна виграла першу в історії командну медаль у артистичному плаванні

Майже 99% важкого перебігу "Дельти" припадає на невакцинованих – санлікар

Боксер Хижняк, який програв бій за "золото", не згоден з рішенням судді

ОЗУ на Харківщині: підозрюваних, серед яких члени Нацкорпусу, взяли під варту

"Втрачене золото": Боксер Хижняк програв фінал Олімпіади і взяв "срібло"

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Окупанти 10 разів порушували “тишу” на Донбасі, обстріляли околиці Галицинівки
Український військовий на Донбасі отримав бойове травмування
Біля Майорська окупанти здійснювали дистанційне мінування
Останні новини
15:14
За добу до Литви не потрапив жоден нелегальний мігрант, їх повертають до Білорусі
15:08
Окупанти вбили українського військового, ще одного поранено
15:03
КШЕ: рішення РНБО по Укрзалізниці суперечить принципам корпоративного управління
14:54
Україна виграла першу в історії командну медаль у артистичному плаванні
14:35
На Волині жінка замовила колишнього чоловіка, щоб не повертати кредит
14:21
Майже 99% важкого перебігу "Дельти" припадає на невакцинованих – санлікар
14:00
Жителі Афін скаржаться на нестерпну якість повітря через лісові пожежі
13:48
Вперше за 25 років РФ не взяла олімпійське "золото" з художньої гімнастики
13:29
Експрем'єр Італії Конте очолив популістський "Рух 5 зірок"
13:16
Транш МВФ планують поділити на частини
Усі новини...