Доба на Донбасі минула без втрат

6 серпня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Водяного біля Донецька ворог стріляв з мінометів 82-го калібру. У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Як зазначається, біля Новотошківського противник застосовував автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Катеринівки окупанти двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.