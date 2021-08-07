ОЗУ на Харківщині: підозрюваних, серед яких члени Нацкорпусу, взяли під варту

Шевченківський суд Києва взяв під варту 7 підозрюваних членів злочинного угруповання, серед яких представники партії "Національний корпус", колишні та діючі правоохоронці.

Джерело: Hromadske

Деталі: Під вартою на два місяці без можливості внесення застави опинилися Іван Нікіфоров, Сергій Козлюк, Сергій Величко, Олег Скрипка, Кирил Крикунов, Дмитро Колесніков та Артем Субочев.

За даними слідства, підозрювані у 2018 році створили організовану злочинну групу на Харківщині, до якої входило близько 50 людей і яка займалася рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Обсяг їхнього "прибутку", за даними слідства, становив понад 1 мільйон гривень щомісяця.

Підозрюваним інкримінують статті 255 (створення злочинної організації), 189 (вимагання), 206 (протидія законній господарській діяльності) ККУ.

За даними правоохоронців, угруповання мало чітку структуру: керівників, силовий блок, тих, хто забезпечував корумповані зв’язки в правоохоронних органах.

Організатором та керівником слідство вважає ветерана АТО, ексазовця Сергія Величка, відомого як "Чілі". Він, за даними правоохоронців, здійснював організацію діяльності групи, затверджував план роботи, давав вказівку на побиття, насильницькі злочини та залякування підприємців, ухвалював рішення щодо використання коштів здобутих злочинним шляхом. Величко воював на сході України, має державні нагороди. Наразі він керує охоронною фірмою на Харківщині. Як стверджували його побратими, Величко є автором приспівки "Путін — ху*ло".

Одним з представників керівної ланки нібито був також чинний працівник роти поліції "Схід" Кирил Крикунов, який, за даними слідства, забезпечував корумповані зв’язки в правоохоронних органах, щоб ті "закривали очі" на їхню протиправну діяльність, зокрема ігнорували заяви потерпілих. Також Крикунов, за даними слідства, займався безпосередньо збором данини з бізнесменів.

Зокрема, в підозрі йдеться про потерпілих бізнесменів Коретникова та Распополо, які займалися ритуальними послугами. Слідство наголошує на тому, що ними зафіксовані факти того, що ймовірні члени групи озвучували бізнесменам суми грошей (так звану данину) за можливість здійснення своєї діяльності. Їм погрожували, а також шкодили майно (йдеться про підпал авто, пошкодження коліс автівки). Також слідство встановило тиск групи на керівника Держпродспоживслужби Семенова.

За даними слідства, лише в частині ритуальних послуг щомісячний дохід організації становив близько 1,5 мільйона гривень. Також слідство зазначає, що заяви від потерпілих до правоохоронних органів просто не розглядалися саме через наявність певних корумпованих зв’язків.

Прокурори просили взяти підозрюваних під варту, наголошуючи на ризиках втечі, переховуванні, тиску на свідків, а також невстановлених ймовірних спільників, знищення речових доказів.

Адвокати просили не застосовувати жодного запобіжного заходу до підзахисних або обрати більш м'який. Захист підозрюваних наголошував на недоведеності ризиків та необґрунтованості підозр. Зокрема адвокати наголосили на тому, що не встановлений факт отримання та передачі коштів. Окрім цього захист наголошував на порушенні процедури затримання і тому, що до їхніх підзахисних неправомірно застосовували силу.

Іван Нікіфоров на суді зазначив, що не збирається тікати і не має відношення до інкримінованих злочинів.

"Я нічого не скоював. Прізвища потерпілих я вперше чую, також я не розумію, яким авторитетом я користуюсь. Це новина для мене, яка трохи навіть смішить", — сказав Нікіфоров.

Сергій Величко "Чілі" у коментарі Hromadske зазначив, що вважає підозру сфабрикованою.

Представник «Національного корпусу» Сергій Величко «Чілі» назвав сфабрикованою підозру СБУ щодо його ймовірної участі у злочинній організації на наголосив на тому, що «осінь в країні буде явно не проукраїнською» pic.twitter.com/oliLfSEhfj — hromadske (@HromadskeUA) August 6, 2021

"Місяць тому підстрелили мого друга, а зараз нам оголосили підозри. Ми чекаємо на осінь, яка явно буде не проукраїнська", — сказав Величко.

Сергій Козлюк під час судового засідання підтримав захист, а на питання прокурора про зв’язки з правоохоронцями зазначив, що це не відповідає дійсності.

І Нікіфоров, і Козлюк також наголосили на тому, що їх побили при затриманні, і про це нібито свідчать зокрема синці на їхньому обличчі. Козлов розповів суду, що не може зімкнути щелепу. Щодо цього суддя зобов’язав провести розслідування.

Кирило Крикунов наголосив на тому, що він не має відношення до інкримінованих йому злочинів, але додав, що з Коретниковим знайомий і мав розмову, деталі якої обіцяв повідомити згодом.

Підозрюваний Олег Скрипка заперечує участь в інкримінованих йому злочинах pic.twitter.com/Br9YT1W5iJ — hromadske (@HromadskeUA) August 7, 2021

Артем Субочев назвав політичним оголошення підозри та додав, що усе, що каже прокурор, не підтверджується доказами.

Біля суду з самого ранку чергували кілька сотень активістів "Національного корпусу" та інших націоналістичних організацій ("Основа майбутнього", "Традиція і порядок"). Вони зазначили, що приїхали з різних міст для того, щоб підтримати своїх побратимів.

Біля Шевченківського суду кілька сотень представників «Національного корпусу» влаштували мітинг в підтримку своїх соратників, яким інкримінують рекет у Харківській області. З промовою виступив лідер руху Андрій Білецький та додав, що наступна зустріч буде під ОП pic.twitter.com/auDv4d9ndF — hromadske (@HromadskeUA) August 7, 2021

Лідер київського осередку "Національного корпусу" Сергій Тамарін наголосив на тому, що справа сфальшована з порушенням не лише закону, а й моралі.

"В СБУ заявили, що вилучили у Величка велику суму грошей. Так, ці гроші усі збирали для нашого пораненого побратима Артема Мошенського, який наразі проходить реабілітацію в Ізраїлі. В нього стріляв кілер. Але СБУ не шукає тих, хто це робив, а продовжує тиск на патріотів", — сказав Тамарін.

Зброя, яку вилучили під час обшуків, за його словами, зареєстрована.

Після завершення судових засідань лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявив: "Ми розуміємо, що ротом суддів говорив Зеленський. Тож так ми це не залишимо, і думаю, що невдовзі побачимось вже не під судом, а біля Офісу президента".

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