Федерація боксу: Хижняка позбавили заслуженого "золота"

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус вважає, що українського боксера Олександра Хижняка на Олімпіаді позбавили заслуженого "золота".

Джерело: Федерація боксу України

Пряма мова Продивуса: "Щоб бокс був боксом, а не театром одного судді, на Олімпіаду необхідно відбирати професійних суддів, а не шоуменів, для яких немає в голові ні розуміння історії, ні розуміння спортивної справедливості, ні здорового глузду.

Можливо, наш полтавський танк і дав осічку, але хто ж після цього здає танк на металобрухт?! Абсолютно незрозуміле рішення судді, що позбавило нашого Олександра заслуженого золота".

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