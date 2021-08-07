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Федерація боксу: Хижняка позбавили заслуженого "золота"

Субота, 7 серпня 2021, 12:42

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус вважає, що українського боксера Олександра Хижняка на Олімпіаді позбавили заслуженого "золота".

Джерело: Федерація боксу України

Пряма мова Продивуса: "Щоб бокс був боксом, а не театром одного судді, на Олімпіаду необхідно відбирати професійних суддів, а не шоуменів, для яких немає в голові ні розуміння історії, ні розуміння спортивної справедливості, ні здорового глузду.

Можливо, наш полтавський танк і дав осічку, але хто ж після цього здає танк на металобрухт?! Абсолютно незрозуміле рішення судді, що позбавило нашого Олександра заслуженого золота".

Передісторія

  • Український боксер Олександр Хижняк завоював "срібло" на Олімпійських Іграх-2020 у вазі до 75 кг, програвши у фіналі представнику Бразилії, Еберту Соузі.
  • У третьому раунді Соуза відправив Хижняка у нокдаун. Українець моментально піднявся на ноги, однак рефері вирішив навіть не відкривати рахунок "до десяти", а відразу присудив нокаут.
  • Після бою Хижняк заявив, що не згоден з рішенням судді зупинити матч.

Українська правда
Теми: Олімпіадаспорт


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