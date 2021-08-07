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Окупанти вбили українського військового, ще одного поранено

Субота, 7 серпня 2021, 15:08

Внаслідок ворожого обстрілу біля населеного пункту Піски один український військовослужбовець загинув, ще одного поранено.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски.

Внаслідок ураження один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув. Ще один військовий дістав поранення. Стан здоров’я воїна – середньої важкості".

Деталі: Зазначається, що на обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Угруповання наголошує, що це вже не перший випадок, коли противник здійснює обстріли цивільної інфраструктури. Так, 5 серпня, внаслідок обстрілу населеного пункту Красногорівка із застосуванням протитанкових гармат був пошкоджений житловий п’ятиповерховий будинок, цивільний автомобіль та тяжко поранений місцевий житель, який перебував у власній квартирі.

Також 5 серпня збройні формування РФ відкрили вогонь по околиці населеного пункту Галицинівка з артилерійських систем калібру 122мм, внаслідок чого пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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