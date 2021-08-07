Україна отримає ще 17 млн доз вакцини Pfizer – МОЗ

До кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз Covid-вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, однак вакцинуватися треба вже зараз наявними препаратами, не чекаючи чергового спалаху епідемії.

Джерело: головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність десь на рівні 91-95%. Тобто рівень захисту умовно вище. Однак дійсно ми маємо рахувати таким чином, що вакцинуватися треба якнайшвидше і вакцинуватися треба саме тією вакциною, яка є зараз.

Я ніколи не радив і не буду радити чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, наприклад, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів Pfizer. Однак спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати".

Деталі: За словами Кузіна, до кінця року планують вакцинувати понад 50% населення. А до кінця осені МОЗ розраховує, що 5 млн громадян вже будуть повністю щеплені проти Covid (йдеться про 10 млн доз вакцини). Він додав, що 6 мільйонів щеплень вже зроблено.

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