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Україна отримає ще 17 млн доз вакцини Pfizer – МОЗ

Субота, 7 серпня 2021, 16:58
Фото: Bloomberg

До кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз Covid-вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, однак вакцинуватися треба вже зараз наявними препаратами, не чекаючи чергового спалаху епідемії.

Джерело: головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність десь на рівні 91-95%. Тобто рівень захисту умовно вище. Однак дійсно ми маємо рахувати таким чином, що вакцинуватися треба якнайшвидше і вакцинуватися треба саме тією вакциною, яка є зараз.

Я ніколи не радив і не буду радити чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, наприклад, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів Pfizer. Однак спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати".

Деталі: За словами Кузіна, до кінця року планують вакцинувати понад 50% населення. А до кінця осені МОЗ розраховує, що 5 млн громадян вже будуть повністю щеплені проти Covid (йдеться про 10 млн доз вакцини). Він додав, що 6 мільйонів щеплень вже зроблено.

Нагадаємо:

  • Після двох щеплень міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 українці можуть отримати у свого сімейного лікаря.
  • 6 серпня в Україні проти COVID-19 було щеплено рекордну кількість людей – 170 602 особи.
  • Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 353 218 людей.

Теми: вакцинаціяепідеміякоронавірусУкраїна


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