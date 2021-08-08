Таліби захопили столицю ще однієї афганської провінції
Неділя, 8 серпня 2021, 00:36
Бойовики угруповання "Талібан" 7 серпня захопили столицю ще однієї провінції Афганістану – місто Шеберган.
Джерело: Радіо Свобода з посиланням на представника поліції у провінції Джаузджан
Деталі: Афганські сили безпеки в Шебергані відступили до аеропорту і району Джангалбах поблизу міста.
Також надходили повідомлення про значні бої вночі поблизу Кундуза, столиці провінції Кундуз, Талукана, столиці провінції Тахар, і Файзабада, столиці провінції Бадахшан.
Нагадаємо:
- 1 серпня повідомлялося, що бойовики "Талібану" намагаються захопити три ключові міста на півдні та заході Афганістану - Герат, Лашкаргах і Кандагар.
- Ісламісти вже захопили, як вважається, близько половини території Афганістану, включно з прибутковими прикордонними районами біля Ірану та Пакистану.
- Бойовики "Талібану" захопили столицю афганської провінції Німроз – Зарандж - і вбили високопоставленого співробітника уряду щодо ЗМІ в Кабулі Даву Хана Менапала.