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Таліби захопили ще одну столицю афганської провінції

Неділя, 8 серпня 2021, 00:36
ФОТО: dpa

Бойовики угруповання "Талібан" 7 серпня захопили столицю ще однієї провінції Афганістану – місто Шеберган.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на представника поліції у провінції Джаузджан

Деталі: Афганські сили безпеки в Шебергані відступили до аеропорту і району Джангалбах поблизу міста.

Також надходили повідомлення про значні бої вночі поблизу Кундуза, столиці провінції Кундуз, Талукана, столиці провінції Тахар, і Файзабада, столиці провінції Бадахшан.

Нагадаємо:

  • 1 серпня повідомлялося, що бойовики "Талібану" намагаються захопити три ключові міста на півдні та заході Афганістану - Герат, Лашкаргах і Кандагар.
  • Ісламісти вже захопили, як вважається, близько половини території Афганістану, включно з прибутковими прикордонними районами біля Ірану та Пакистану.
  • Бойовики "Талібану" захопили столицю афганської провінції Німроз – Зарандж - і вбили високопоставленого співробітника уряду щодо ЗМІ в Кабулі Даву Хана Менапала.

Теми: Афганістанбойові дії


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