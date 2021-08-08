Бойовики угруповання "Талібан" 7 серпня захопили столицю ще однієї провінції Афганістану – місто Шеберган.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на представника поліції у провінції Джаузджан

Деталі: Афганські сили безпеки в Шебергані відступили до аеропорту і району Джангалбах поблизу міста.

Також надходили повідомлення про значні бої вночі поблизу Кундуза, столиці провінції Кундуз, Талукана, столиці провінції Тахар, і Файзабада, столиці провінції Бадахшан.

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