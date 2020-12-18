Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ройтбурду повернули посаду керівника Художнього музею – нардеп

П'ятниця, 18 грудня 2020, 16:11
Ройтбурду повернули посаду керівника Художнього музею – нардеп
Фото з Facebook Ройтбурда

Одеська облрада скасувала рішення про відставку Олександра Ройтбурда з посади керівника Одеського художнього музею.

Джерело: нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко з посиланням на рішення облради від 18 грудня

Пряма мова Гончаренка: "Ініціювала рішення фракція "ЄС" в Одеській облраді. 43 депутати підтримали! Ройтбурд залишається/повертається до керівництва ОХМ. Один з кращих музеїв України продовжує розвиватися!"

Деталі: За словами Гончаренка, зранку представники ОПЗЖ намагалися блокувати роботу облради, "били скло і влаштовували бійки, щоб цього не допустити, але Україна перемогла".

Читайте такожРойтбурд: Після Майдану частина Одеси стала більш проукраїнською, частина – більш ватною

Олександр Ройтбурд: Якби президентом обрали Христа, все одно незрозуміло, як перемогти корупцію

Передісторія:

  • Наприкінці 2017 року відомий художник Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею, проте депутати облради так і не проголосували за його кандидатуру. 
  • Тоді у ситуацію втрутився губернатор області Максим Степанов. 19 березня він призначив Ройтбурда керівником музею.
  • 4 вересня 2019 року Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею.
  • Після цього Ройтбурд повідомив про намір оскаржити рішення обласної ради.
  • 10 лютого суд визнав незаконним звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею у вересні 2019 року.
  • 1 червня апеляційний суд підтримав звільнення Ройтбурда з посади директора музею.

Теми: Одесамісцева владамузеї
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Одеса
ISW пояснив, чому РФ завдає удари по українських портах
Україна домагається засобів ППО для півдня, який Росія масовано атакує 4 дні поспіль
МЗС Китаю про удар по Одесі: У генконсульстві вибило частину стіни і шибки
Останні новини
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
Усі новини...
Реклама: