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Ройтбурду повернули посаду керівника Художнього музею – нардеп

П'ятниця, 18 грудня 2020, 17:11
Фото з Facebook Ройтбурда

Одеська облрада скасувала рішення про відставку Олександра Ройтбурда з посади керівника Одеського художнього музею.

Джерело: нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко з посиланням на рішення облради від 18 грудня

Пряма мова Гончаренка: "Ініціювала рішення фракція "ЄС" в Одеській облраді. 43 депутати підтримали! Ройтбурд залишається/повертається до керівництва ОХМ. Один з кращих музеїв України продовжує розвиватися!"

Деталі: За словами Гончаренка, зранку представники ОПЗЖ намагалися блокувати роботу облради, "били скло і влаштовували бійки, щоб цього не допустити, але Україна перемогла".

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Передісторія:

  • Наприкінці 2017 року відомий художник Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею, проте депутати облради так і не проголосували за його кандидатуру. 
  • Тоді у ситуацію втрутився губернатор області Максим Степанов. 19 березня він призначив Ройтбурда керівником музею.
  • 4 вересня 2019 року Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею.
  • Після цього Ройтбурд повідомив про намір оскаржити рішення обласної ради.
  • 10 лютого суд визнав незаконним звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею у вересні 2019 року.
  • 1 червня апеляційний суд підтримав звільнення Ройтбурда з посади директора музею.

Теми: Одесамісцева владамузеї


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