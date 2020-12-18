Ройтбурду повернули посаду керівника Художнього музею – нардеп

Одеська облрада скасувала рішення про відставку Олександра Ройтбурда з посади керівника Одеського художнього музею.

Джерело: нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко з посиланням на рішення облради від 18 грудня

Пряма мова Гончаренка: "Ініціювала рішення фракція "ЄС" в Одеській облраді. 43 депутати підтримали! Ройтбурд залишається/повертається до керівництва ОХМ. Один з кращих музеїв України продовжує розвиватися!"

Деталі: За словами Гончаренка, зранку представники ОПЗЖ намагалися блокувати роботу облради, "били скло і влаштовували бійки, щоб цього не допустити, але Україна перемогла".

Читайте також: Ройтбурд: Після Майдану частина Одеси стала більш проукраїнською, частина – більш ватною

Олександр Ройтбурд: Якби президентом обрали Христа, все одно незрозуміло, як перемогти корупцію

Передісторія: