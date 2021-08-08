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Закриття Олімпіади-2020: прапор України нестиме спортсменка з двома медалями

Неділя, 8 серпня 2021, 10:56
Закриття Олімпіади-2020: прапор України нестиме спортсменка з двома медалями
Людмила Лузан, Фото Getty Images

На церемонію закриття спортивної події кожна країна делегувала одного представника, від України прапороносицею буде дворазова призерка Олімпійських Ігор у Токіо, веслувальниця Людмила Лузан.

Джерело: офіційний сайт НОК

Деталі: На церемонії відкриття Олімпіади-2020 уперше в історії кожна країна мала два прапороносці – жінку та чоловіка. Від України прапор несли чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин і 3-разова призерка Олімпійських Ігор Олена Костевич.

На закритті ж Олімпійських ігор традиція одного прапороносця збереглася, і Україна делегувала цю можливість Людмилі Лузан.

Пряма мова Лузан: "Для мене це дуже велика честь. Чесно скажу, не очікувала. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо й я зможу вибороти дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно. Сьогодні я з гордістю буду нести прапор нашої країни. З нетерпінням очікую на цю мить. Це найяскравіше завершення токійської Олімпіади. Я дуже щаслива".

Що передувало: В олімпійському Токіо 24-річна українка Людмила Лузан двічі підіймалася на п'єдестал пошани, виборовши "срібло" із партнеркою по збірній Анастасією Четверіковою у каное-двійці на 500 метрів й "бронзу" у змаганнях каное-одиночок на дистанції 200 метрів.

Українська правда

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Теми: Олімпіадаспорт
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