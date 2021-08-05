Веслувальниця Лузан здобула для України 12-ту медаль на Олімпіаді в Токіо
Четвер, 5 серпня 2021, 06:02
На Олімпіаді українка Людмила Лузан здобула "бронзу" у веслуванні на байдарках і каное.
Джерело: Пряма трансляція Олімпіади
Деталі: Лузан фінішувала третьою у дисципліні каное-одиночка на 200-метровій дистанції з результатом 47.034 секунди, обійшовши на 0.08 секунди польську спортсменку і чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську.
Золоту медаль завоювала американка Невін Харрісон, другою прийшла до фінішу Лоренс Вінсент-Ляпонт з Канади.
Додамо, що жіноча програма у каное-спринті є дебютною у програмі на Олімпійських Іграх-2020 у Токіо.
5 August - #CanoeSprint - Women's Canoe Single 200m— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 5, 2021
🥇Nevin Harrison🇺🇸
🥈Laurence Vincent-Lapointe🇨🇦
🥉Liudmyla Luzan🇺🇦#UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics | #Tokyo2020
Нагадаємо:
- На Олімпійських іграх у Токіо українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук завоювали бронзову медаль – це перша олімпійська нагорода України за всю історію в цьому виді спорту. Це була десята медаль для України на цих іграх.
- Також 22-річна Ірина Коляденко також здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
- Нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк здобув першу золоту медаль для України на Олімпійських Іграх у Токіо. У фіналі з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг він здолав угорця Віктора Лерінца.
- Українець Парвіз Насібов здобув срібло з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кг.
Українська правда