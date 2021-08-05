Веслувальниця Лузан здобула для України 12-ту медаль на Олімпіаді в Токіо

На Олімпіаді українка Людмила Лузан здобула "бронзу" у веслуванні на байдарках і каное.

Джерело: Пряма трансляція Олімпіади

Деталі: Лузан фінішувала третьою у дисципліні каное-одиночка на 200-метровій дистанції з результатом 47.034 секунди, обійшовши на 0.08 секунди польську спортсменку і чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську.

Золоту медаль завоювала американка Невін Харрісон, другою прийшла до фінішу Лоренс Вінсент-Ляпонт з Канади.

Додамо, що жіноча програма у каное-спринті є дебютною у програмі на Олімпійських Іграх-2020 у Токіо.

Нагадаємо: