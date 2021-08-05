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Веслувальниця Лузан здобула для України 12-ту медаль на Олімпіаді в Токіо

Четвер, 5 серпня 2021, 06:02
Веслувальниця Лузан здобула для України 12-ту медаль на Олімпіаді в Токіо
ФОТО: Федерація каное України

На Олімпіаді українка Людмила Лузан здобула "бронзу" у веслуванні на байдарках і каное.

Джерело: Пряма трансляція Олімпіади

Деталі: Лузан фінішувала третьою у дисципліні каное-одиночка на 200-метровій дистанції з результатом 47.034 секунди, обійшовши на 0.08 секунди польську спортсменку і чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську.

Золоту медаль завоювала американка Невін Харрісон, другою прийшла до фінішу Лоренс Вінсент-Ляпонт з Канади.

Додамо, що жіноча програма у каное-спринті є дебютною у програмі на Олімпійських Іграх-2020 у Токіо.

Нагадаємо:

  • На Олімпійських іграх у Токіо українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук завоювали бронзову медаль – це перша олімпійська нагорода України за всю історію в цьому виді спорту. Це була десята медаль для України на цих іграх.
  • Також 22-річна Ірина Коляденко також здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
  • Нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк здобув першу золоту медаль для України на Олімпійських Іграх у Токіо. У фіналі з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг він здолав угорця Віктора Лерінца.
  • Українець Парвіз Насібов здобув срібло з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кг.

Українська правда

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Теми: ОлімпіадаспортУкраїна
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