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Олімпіада в Токіо: Українські спортсменки здобули срібло у веслуванні на каное

Субота, 7 серпня 2021, 06:45

Людмила Лузан і Анастасія Четверікова виграли срібло у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх у Токіо.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Зазначається, що українки посіли у фіналі друге місце після китаянок.

Нагадаємо: Це четверте срібло для України.  Раніше друге місце посідали Анжеліка Терлюга (карате); Михайло Романчук (заплив на 1 500 метрів вільним стилем); Парвіз Насібов (греко-римська боротьба у ваговій категорії до 67 кілограмів).

Теми: Олімпіада


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