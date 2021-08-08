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Таліби захопили Кундуз – ключове місто на півночі Афганістану

Неділя, 8 серпня 2021, 12:40

Кундуз, адміністративний центр однойменної провінції на півночі Афганістану, 8 серпня перейшов під контроль талібів. Місто має важливе стратегічне значення.

Джерело: BBC

Деталі: Представник місцевої влади повідомив, що всі райони міста, крім аеропорту, вже захоплені "Талібаном".

У місті почалися пожежі, в центрі Кундуза таліби підняли свій прапор.

Кундуз став третьою провінційною столицею в Афганістані, що здалася талібам за останні дні, і поки їх найбільшою перемогою.

Місто є воротами у північні провінції країни. А його розташування робить його стратегічно важливим, оскільки є автомагістралі, що з'єднують Кундуз з іншими великими містами, включаючи столицю Кабул, а провінція межує з Таджикистаном.

 

Також надходять повідомлення про те, що ще одне північне місто, Сар-е-Пуль, також захоплене талібами, хоча це ще не підтверджено незалежними джерелами.

Передісторія: Наступ талібів різко активізувався після того, як американські війська і їх союзники почали виведення своїх військ з Афганістану після 20 років військової присутності в країні міжнародної коаліції.

Нагадаємо:

  • Раніше в рухах "Талібану" опинився Зарандж, столиця південно-західній провінції Німроз. Менш ніж через 48 годин було захоплене північне місто Шибарган в провінції Джаузджан.

Теми: війнаАфганістан


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