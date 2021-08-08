Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Таліби захопили Кундуз – ключове місто на півночі Афганістану

Неділя, 8 серпня 2021, 12:40
Таліби захопили Кундуз – ключове місто на півночі Афганістану

Кундуз, адміністративний центр однойменної провінції на півночі Афганістану, 8 серпня перейшов під контроль талібів. Місто має важливе стратегічне значення.

Джерело: BBC

Деталі: Представник місцевої влади повідомив, що всі райони міста, крім аеропорту, вже захоплені "Талібаном".

У місті почалися пожежі, в центрі Кундуза таліби підняли свій прапор.

Кундуз став третьою провінційною столицею в Афганістані, що здалася талібам за останні дні, і поки їх найбільшою перемогою.

Місто є воротами у північні провінції країни. А його розташування робить його стратегічно важливим, оскільки є автомагістралі, що з'єднують Кундуз з іншими великими містами, включаючи столицю Кабул, а провінція межує з Таджикистаном.

 

Також надходять повідомлення про те, що ще одне північне місто, Сар-е-Пуль, також захоплене талібами, хоча це ще не підтверджено незалежними джерелами.

Передісторія: Наступ талібів різко активізувався після того, як американські війська і їх союзники почали виведення своїх військ з Афганістану після 20 років військової присутності в країні міжнародної коаліції.

Нагадаємо:

  • Раніше в рухах "Талібану" опинився Зарандж, столиця південно-західній провінції Німроз. Менш ніж через 48 годин було захоплене північне місто Шибарган в провінції Джаузджан.

"Українська правда" в Threads

Теми: війнаАфганістан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
війна
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – Держдеп
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Останні новини
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
Усі новини...
Реклама: