На Львівщині нові хворі з "Дельтою", вірус "привезли" з РФ та Британії

На Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус штаму "Дельта".

Джерело: головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко-Тімко у Facebook

Деталі: За даними чиновниці, серед 7 заражених "дельтою" двоє - повернулися з Росії, двоє – з Великобританії та одна людина приїхала з США.

Стосовно ще двох заражених, вони не виїжджали за кордон, а отже інфікувалися в межах Львівщини.

Також вона допустила, що хворих з цією мутацією Covid значно більше, аніж вдалося зафіксувати і закликала вакцинуватися проти коронавірусу.

Пряма мова: "Зрозуміло, що випадків є значно більше і ці люди перебувають серед нас".

Нагадаємо:

У Львівській області 25 липня було зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом, викликаного штамом "Дельта".

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що серед невакцинованих спостерігається висока смертність при інфікуванні штамом коронавірусу "Дельта".

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