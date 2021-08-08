На Львівщині нові хворі з "Дельтою", вірус "привезли" з РФ та Британії
Неділя, 8 серпня 2021, 15:59
На Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус штаму "Дельта".
Джерело: головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко-Тімко у Facebook
Деталі: За даними чиновниці, серед 7 заражених "дельтою" двоє - повернулися з Росії, двоє – з Великобританії та одна людина приїхала з США.
Стосовно ще двох заражених, вони не виїжджали за кордон, а отже інфікувалися в межах Львівщини.
Також вона допустила, що хворих з цією мутацією Covid значно більше, аніж вдалося зафіксувати і закликала вакцинуватися проти коронавірусу.
Пряма мова: "Зрозуміло, що випадків є значно більше і ці люди перебувають серед нас".
Нагадаємо:
- У Львівській області 25 липня було зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом, викликаного штамом "Дельта".
- Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що серед невакцинованих спостерігається висока смертність при інфікуванні штамом коронавірусу "Дельта".
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Українська правда