На Львівщині виявили хворих, заражених штамом Covid "Дельта"

У Львівській області зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом, викликаного штамом "Дельта".

Джерело: повідомлення Львівської обласної адміністрації

Деталі: На дослідження до Центру громадського здоров'я Києва раніше направили 6 тестів ПЛР з Львівщини з підозрою на наявність штаму "Дельта". У трьох з них підтвердили наявність штаму.

Дослівно: "Хворі під час інкубаційного періоду перебували у Великій Британії (2 людини) та Росії (1 людина). Всі проходили стаціонарне лікування. Стан хворих з позитивною динамікою".

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