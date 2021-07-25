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На Львівщині виявили хворих, заражених штамом Covid "Дельта"

Неділя, 25 липня 2021, 09:38

У Львівській області зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом, викликаного штамом "Дельта".

Джерело: повідомлення Львівської обласної адміністрації

Деталі: На дослідження до Центру громадського здоров'я Києва раніше направили 6 тестів ПЛР з Львівщини з підозрою на наявність штаму "Дельта". У трьох з них підтвердили наявність штаму.

Дослівно: "Хворі під час інкубаційного періоду перебували у Великій Британії (2 людини) та Росії (1 людина). Всі проходили стаціонарне лікування. Стан хворих з позитивною динамікою".

Нагадаємо:

  • Головний санлікар країни Ігор Кузін попередив, що Україна може повернутися в "червону зону" карантину через нові штами коронавірусу.
  • Фахівці з Британської служби охорони здоров'я виявили в країні випадки зараження новою мутацією коронавірусу. Наразі його вивчають.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірусЛьвівщинаепідемія


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