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У Білорусі зі шкільної програми виключили опозиціонерку Алексієвич

Неділя, 8 серпня 2021, 23:27
У Білорусі зі шкільної програми виключили опозиціонерку Алексієвич
ФОТО ZOUNB.ZP.UA

Із навчальної програми з російської літератури за 11 клас у загальноосвітніх школах Білорусі зникла опозиціонерка, нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Джерело: Медіазона, Zerkalo.io

Деталі: Як зазначив викладач Сергій Дубелевич, із програми виключили також твори Олександра Солженіцина і Володимира Набокова.

Як пише Медіазона, у програмі, затвердженій у 2020 році, в розділі "Місце і роль у літературному процесі дисидентської літератури" були присутні Олександр Солженіцин, Володимир Набоков, Віктор Некрасов. У затвердженій у 2021 році рекомендованим письменником залишився тільки Віктор Некрасов.

Як уточнює Zerkalo.io, твори Солженіцина "Архіпелаг ГУЛАГ" і "Раковий корпус" залишилися у списку літератури для додаткового читання.

Серед літератури, створеної білоруськими письменниками російською мовою, в програмі 2020 року в розділі "Проза. Людина і війна" вивчалася книга Світлани Алексієвич "Останні свідки". У новій програмі на її місці зазначений голова спілки письменників Білорусі Микола Чергінець.

Передісторія:

  • 20 серпня 2020 року стало відомо, що Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за фактом створення Координаційної Ради, членом якого є Алексієвич.
  • 26 серпня Алексієвич допитали в СК.
  • Пізніше вона виїхала з країни.

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Теми: Білорусь
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