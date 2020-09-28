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Алексієвич полетіла до Німеччини, але планує повернутися в Білорусь

Понеділок, 28 вересня 2020, 14:07
Алексієвич полетіла до Німеччини, але планує повернутися в Білорусь
Фото zounb.zp.ua

Нобелівський лауреат і член президії Координаційної ради Білорусі Світлана Алексієвич вранці 28 вересня полетіла до Німеччини, але її від'їзд не пов'язаний з кримінальною справою проти Координаційної ради.

Джерело: TUT.BY з посиланням на помічницю письменниці Тетяну, білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на друзів письменниці

Пряма мова: "Чому Світлана Олександрівна повинна їхати зі своєї країни назовсім? Нічого подібного, вона полетіла у своїх особистих справах. У неї заплановані зустрічі, книжковий ярмарок у Швеції, на Сицилії їй вручатимуть нагороду".

Деталі: За її словами, Алексієвич не емігрувала, її від'їзд ніяк не пов'язаний з кримінальною справою проти Координаційної ради.

Помічниця зазначила, що "це нормальне життя" письменниці, і вона "просто довго не могла виїхати через самопочуття".

На питання, коли Алексієвич повернеться в Білорусь, помічниця сказала, що все буде залежати від того, як будуть розвиватися події в країні і від самопочуття письменниці.

Друзі письменниці уточнили, що вона полетіла до лікаря, який давно її консультує, для планового огляду.

За словами співрозмовників видання, після Німеччини Алексієвич має намір відвідати Італію, де їй було присуджено премію, а через місяць збирається повернутися до Білорусі.

Також друг письменниці заявив, що вона не відмовляється від своєї діяльності в складі Координаційної ради  

Що було раніше: У серпні Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо Координаційної ради, яку створила опозиція.

Передісторія:

  • Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка білоруси вийшли на чергові акції протесту та проводили стихійну "інавгурацію Тихановської".
  • 27 вересня Міністерство внутрішніх справ Білорусі зафіксувало 22 акції протесту у всіх обласних центрах. Силовики підтвердили затримання 350 протестувальників, правоохоронці заявляють про 380 затриманих.
  • Представники білоруської еміграції Європи, США та Канади провели акції солідарності з білоруським народом 27 вересня, деякі з яких носили формат "народних інавгураці".

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьопозиція
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