Захоплення влади: проти Координаційної ради опозиції в Білорусі відкрили справу
Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо Координаційної ради, яку створила опозиція.
Деталі: Про відкриття справи повідомив генпрокурор Білорусі Олександр Конюк. Справу порушили за статтею "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь".
Максимальні санкції за цією статтею передбачають до п'яти років позбавлення волі.
Член президії Координаційної ради опозиції Максим Знак повідомив, що рада продовжить роботу.
Пряма мова Конюка: "Створення та діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу".
Пряма мова Максима Знака: "Рада продовжить свою роботу. Однак ми розуміємо, що в рамках кримінальної справи у влади є маса інструментів для того щоб ускладнити роботу ради".
"Ні в документах, ні в діяльності ради не вбачається протиправної складової. Рада висловлює громадянську позицію суспільства. У нас це поки не злочин".
Передісторія:
- Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, назвав створення опозицією Координаційної ради спробою захоплення влади в країні.
- У середу було обрано президію Координаційної ради.
- Євросоюз не визнає результатів виборів президента Білорусі, які відбулися 9 серпня.