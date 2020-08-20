Захоплення влади: проти Координаційної ради опозиції в Білорусі відкрили справу

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо Координаційної ради, яку створила опозиція.

Джерело: "Sputnik", Інтерфакс

Деталі: Про відкриття справи повідомив генпрокурор Білорусі Олександр Конюк. Справу порушили за статтею "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь".

Максимальні санкції за цією статтею передбачають до п'яти років позбавлення волі.

Член президії Координаційної ради опозиції Максим Знак повідомив, що рада продовжить роботу.

Пряма мова Конюка: "Створення та діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу".

Пряма мова Максима Знака: "Рада продовжить свою роботу. Однак ми розуміємо, що в рамках кримінальної справи у влади є маса інструментів для того щоб ускладнити роботу ради".

"Ні в документах, ні в діяльності ради не вбачається протиправної складової. Рада висловлює громадянську позицію суспільства. У нас це поки не злочин".

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