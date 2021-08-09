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Пожежі у Греції: евакуйовано 2 тисячі людей, вітер наближає полум’я до сіл

Понеділок, 9 серпня 2021, 03:46
Пожежі у Греції: евакуйовано 2 тисячі людей, вітер наближає полум’я до сіл
ФОТО: France24

Лісові пожежі продовжують палати на грецькому острові Евбея, сильний вітер розганяє полум’я до сіл.

Джерело: ВВС

Деталі: З острова вже евакуйовано понад 2000 людей, багато з яких переправляли на поромі.

За останні дні в країні сталася низка пожеж. За свідченнями, одна з пожеж у північному передмісті Афін була погашена.

Греція переживає найсильнішу спеку за останні 30 років, коли температура піднялася понад 45 градусів Цельсія.

На Евбеї дві пожежі знищили тисячі гектарів землі разом з рядом будинків та підприємств.

Через вирування пожеж місцеві мешканці та чиновники звертаються за допомогою. Але літаки, які подають воду до місць пожеж, зіткнулися з низкою труднощів, включаючи погану видимість через задимленість.

Ряд країн відгукнувся на заклик Греції про допомогу.

У неділю ввечері прем'єр-міністр Киріакос Міцотакіс висловив "щиру подяку" країнам, які надіслали допомогу.

У грецькому регіоні Пелопоннес пожежі контрольовані, а в північному передмісті Афін вщухли, але рятувальники і влада побоюються нових спалахів. Тому військові патрулюють території на тлі побоювань.

Нагадаємо:

  • У Греції пожежники боролися зі 154 лісовими пожежами по всій країні. Найсильніші пожежі, викликані непередбачуваними вітрами, спостерігаються на півночі Афін. Пожежі також вирують на сусідньому острові Евія і в районах, близьких до древньої Олімпії. Сотні жителів і туристів на Евії були евакуйовані.
  • Шість районів перевели в режим підвищеної готовності.
  • 4 серпня у Греції зафіксували температурний рекорд - понад +47 градусів - у місті  Лангадас.
  • Двоє людей загинули внаслідок пожеж в Греції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Греціяпожежанадзвичайна подія
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