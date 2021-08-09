Пожежі у Греції: евакуйовано 2 тисячі людей, вітер наближає полум’я до сіл
Лісові пожежі продовжують палати на грецькому острові Евбея, сильний вітер розганяє полум’я до сіл.
Джерело: ВВС
Деталі: З острова вже евакуйовано понад 2000 людей, багато з яких переправляли на поромі.
За останні дні в країні сталася низка пожеж. За свідченнями, одна з пожеж у північному передмісті Афін була погашена.
Греція переживає найсильнішу спеку за останні 30 років, коли температура піднялася понад 45 градусів Цельсія.
На Евбеї дві пожежі знищили тисячі гектарів землі разом з рядом будинків та підприємств.
Через вирування пожеж місцеві мешканці та чиновники звертаються за допомогою. Але літаки, які подають воду до місць пожеж, зіткнулися з низкою труднощів, включаючи погану видимість через задимленість.
Ряд країн відгукнувся на заклик Греції про допомогу.
У неділю ввечері прем'єр-міністр Киріакос Міцотакіс висловив "щиру подяку" країнам, які надіслали допомогу.
У грецькому регіоні Пелопоннес пожежі контрольовані, а в північному передмісті Афін вщухли, але рятувальники і влада побоюються нових спалахів. Тому військові патрулюють території на тлі побоювань.
Нагадаємо:
- У Греції пожежники боролися зі 154 лісовими пожежами по всій країні. Найсильніші пожежі, викликані непередбачуваними вітрами, спостерігаються на півночі Афін. Пожежі також вирують на сусідньому острові Евія і в районах, близьких до древньої Олімпії. Сотні жителів і туристів на Евії були евакуйовані.
- Шість районів перевели в режим підвищеної готовності.
- 4 серпня у Греції зафіксували температурний рекорд - понад +47 градусів - у місті Лангадас.
- Двоє людей загинули внаслідок пожеж в Греції.