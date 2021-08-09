Україна перейде в режим "без паперів" через три місяці – Шмигаль
Понеділок, 9 серпня 2021, 05:45
Через три місяці завдяки запровадженню режиму "без паперів" кількість е-послуг в Україні суттєво зросте.
Джерело: Шмигаль у Facebook
Пряма мова: "Цього тижня Президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметься в електронних реєстрах.
Завдяки режиму "без паперів" кількість е-послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова — буде остаточно знищена.
Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень".
Нагадаємо:
- 17 червня законопроєкт пройшов перше читання.
- Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг.
Українська правда