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Україна перейде в режим "без паперів" через три місяці – Шмигаль

Понеділок, 9 серпня 2021, 05:45
ФОТО: facebook

Через три місяці завдяки запровадженню режиму "без паперів" кількість е-послуг в Україні суттєво зросте.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "Цього тижня Президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметься в електронних реєстрах.

Завдяки режиму "без паперів" кількість е-послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова — буде остаточно знищена.

Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень".

Нагадаємо:

  • 17 червня законопроєкт пройшов перше читання.
  • Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.
  • Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг.

Українська правда
Теми: Шмигаль


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