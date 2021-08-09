Україна перейде в режим "без паперів" через три місяці – Шмигаль

Через три місяці завдяки запровадженню режиму "без паперів" кількість е-послуг в Україні суттєво зросте.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "Цього тижня Президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметься в електронних реєстрах.

Завдяки режиму "без паперів" кількість е-послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова — буде остаточно знищена.

Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень".

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