Мессі не стримав сліз під час прощання з "Барселоною"

Футболіст Ліонель Мессі, прощаючись із клубом "Барселона", почав плакати до того, як заговорив.

Джерело: Bloomberg

Пряма мова Мессі: "Не знаю, чи зможу я говорити… Моє життя повністю зміниться. Це буде важка зміна для мене і моєї родини. Але ми повинні прийняти це і рухатися далі".

"Це дуже важко для мене після стількох років, після того, як я провів тут все життя. Я не був до цього готовий".

Деталі: Мессі прощався з "Барселоною" після того, як відіграв у ній 21 рік.

Він намагався контролювати емоції, але сильно плакав, коли піднімався на трибуну стадіону "Камп Ноу".

Мессі сказав, що, на відміну від минулого року, коли міг піти, він усе ж залишився з "Барселоною" і пішов на поступки, включаючи зменшення зарплати на 50%. Він сказав, що був здивований, почувши, що не зможе залишитися через борг клубу та фінансові правила іспанської ліги.

"В останні кілька днів я думав про те, що скажу сьогодні, але, чесно кажучи, нічого не міг придумати. Мене переклинило, як і зараз. Я був переконаний, що ми залишимося з клубом, який є нашим домом", – сказав Мессі.

Сім'я Мессі та деякі його товариші по команді були на Камп Ноу під час емоційного прощання. Присутні декілька разів аплодували йому.

34-річний Мессі уникав говорити конкретно про своє майбутнє, заявивши, що отримав пропозиції від кількох клубів після оголошення про те, що він покине каталонський клуб.

На запитання про французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ), який хотів підписати футболіста, Мессі визнав, що це є "можливим".

"На даний момент я не маю угоди ні з одним клубом", – сказав він.

Як зазначає видання, у вихідні ПСЖ вів переговори з командою Мессі, намагаючись укласти угоду.

Спортивна щоденна газета L'Equipe повідомила в неділю, що Мессі повинен був прилетіти до Парижа в неділю ввечері, щоб узгодити деталі угоди і з метою проведення медичного огляду в понеділок вранці.

Що передувало: Футболіст Ліонель Мессі та клуб "Барселона" не продовжили контракт після 21 року гри аргентинця за іспанський клуб.

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