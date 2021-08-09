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Коронавірус: три сотні нових заражень, найбільше – у Києві

Понеділок, 9 серпня 2021, 08:17
Коронавірус: три сотні нових заражень, найбільше – у Києві

У неділю, 8 серпня, в країні зафіксовано ще 300 випадків коронавірусної хвороби, госпіталізація знадобилася 400 зараженим, 5 осіб померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед 300 нових випадків, 20 – діти. Також повідомляється про двох заражених медиків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.

Також за минулу добу було госпіталізовано 400 хворих, хвороба забрала життя 5 людей.

Одужала 281 особа.

Здійснено тестувань за добу – 16 720 (зокрема методом ПЛР –  9 383, методом ІФА – 1 424); досліджень експрес-тестами на антиген – 5 913.

Нагадаємо:

  • 7 серпня в Україні було зафіксовано 619 нових випадків Covid, 10 хворих померли.
  • У суботу, 7 серпня, в світі діагностували понад 472 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Ірані, Індії, Британії. Україна серед країн світу займає 59 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда

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Теми: коронавірусепідеміяКиїв
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