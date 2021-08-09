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Беленюк: На Олімпіаду можна було взяти більше тренерів і менше функціонерів

Понеділок, 9 серпня 2021, 11:55
Беленюк: На Олімпіаду можна було взяти більше тренерів і менше функціонерів
Facebook Беленюка

Депутат Верховної Ради олімпійський чемпіон Ігор у Токіо Жан Беленюк вважає, що можна було б скоротити кількість чиновників в офіційній делегації України на Олімпіаді на користь тренерів.

Джерело: Беленюк у Facebook

Пряма мова: "Я, як перший заступник голови комітету молоді і спорту (парламентського –ред.), і як безпосередній учасник Олімпіади в Токіо, член оргкомітету з підготовки спортсменів до Олімпійських і Паралімпійських ігор, хочу зазначити про наявні проблеми організації та участі наших спортсменів на Іграх.

Нам необхідно обов'язково проаналізувати результати Олімпіади-2020, для того, щоб наші спортсмени - олімпійці виступили краще у Пекіні та Парижі.

Всі вже чули про проблему з відсутністю тренера у нашої стрибунки з жердиною Марини Килипко, яка посіла п'яте місце - найвищий результат України на Олімпіадах.

Я говорив з Мариною і суть проблеми дуже проста. Марина декілька разів зверталася до головного тренера зі стрибків щодо питання включення до делегації її тренера, але не була почута. В підсумку на Олімпіаду поїхала без тренера.

Мені відомо про встановлення обмеження кількості тренерів на команду, і я сам мав певні складнощі на Олімпіаді через це. Але водночас, достатньо велика кількість функціонерів поїхала на Олімпіаду. Думаю, що якби було бажання, можна було б декілька працівників Міністерства залишити працювати, а надати можливість тренерам готувати спортсменів під час змагань у Токіо".

Деталі: Беленюк нагадав, що трьох українських легкоатлетів відсторонили від Олімпійських ігор, тому що вони не встигли провести достатню кількість допінг-проб. "Хто в цьому винен і чому так сталося, нам теж доведеться з‘ясовувати! Треба врахувати зазначені ризики під час підготовки до Олімпіади у Пекіні та Парижі", - вказує нардеп.

Пряма мова: "Спортсменами були підняті питання щодо якості реабілітації після перенесення операцій і травм! Важливо розуміти, які заходи з боку Міністерства вжиті за останній час у питанні щодо вдосконалення реабілітації спортсменів, і який стан справ щодо відповідної роботи по реабілітації після передачі цілісного майнового комплексу державної установи "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров'я України" до сфери управління Міністерства молоді та спорту України.

Проблемні питання наших спортсменів - олімпійців беру під свій особистий контроль. Вже сьогодні направлю відповідні запити! Буду вас інформувати!

Для того, щоб більш системно підійти до аналізу участі нашої країни в Олімпіаді, публічно звертаюсь до наших спортсменів-олімпійців надати мені інформацію про можливі порушення Ваших прав з боку або тренерів або функціонерів під час підготовки чи безпосередньої участі в Олімпіаді.

Інформацію можна надсилати на мою електронну адресу: beleniuk@rada.gov.ua. Анонімність гарантую.

Я прийшов до парламенту для того, щоб захищати права спортсменів. Після Олімпіади, у мене для цього набагато більше часу та сил!".

Що передувало: Олімпіаду у Токіо Україна завершила з 19 медалями.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіада
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