Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прикордонники відповіли Лукашенку на "зброю з України"

Субота, 3 липня 2021, 14:50
фото ДПСУ

Українські прикордонники з початку року затримали на кордоні з Білоруссю 27 одиниць зброї, а Білорусь за 5 місяців на кордоні з Україною – 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: З початку року на українсько-білоруському кордоні військовослужбовці Держприкордонслужби припинили спроби незаконного перевезення через кордон 27 одиниць зброї, з яких: 12 одиниць мисливської, 13 – холодної та по одній – газової та пневматичної.

При цьому за аналогічний період минулого року на українсько-білоруському кордоні затримали на 6 одиниць зброї більше.

У Держприкордонслужбі наголосили, що відповідні показники білоруської сторони на суміжній ділянці кордону ще нижчі.

Так, адміністрація Держприкордонслужби України та Держприкордонкомітет Білорусі здійснюють щомісячний обмін знеособленою статистичною інформацією щодо результатів оперативно-службової діяльності.

Згідно з даними, наданими білоруською стороною, за 5 місяців цього року загалом на в’їзд та виїзд вони затримали на кордоні з Україною лише 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів, усі у пунктах пропуску. А під час опрацювання спільних звітів за підсумками 2020 року прикордонники Білорусі відмічали зменшення у звітному періоді в 6,9 раза кількості виявленої зброї на кордоні з нашою країною.

Дослівно: "Тож, усі заяви білоруських політиків про потоки контрабанди зброї з України – безпідставні. Навпаки, з серпня минулого року українські прикордонники на кордоні з Білоруссю несуть службу у посиленому режимі, що сприяло зменшенню протиправної діяльності на цій ділянці".

Передісторія:

  • 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.
  • Водночас, Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтвердили закриття кордону із Білоруссю.
  • 3 липня Державна прикордонна служба України заявила, що у пропускних операціях на кордоні з Білоруссю не спостерігається жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шевченко: "Найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли"

"Нам прикро, боляче, але не соромно" – Зеленський про матч збірної України з командою Англії

Євро-2020: Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі

Смерть українця після щеплення Pfizer: медики назвали попередні причини

фотоНа кордоні Литви й Білорусі силовики відкрили вогонь через нелегальних мігрантів

Євро-2020. Данія долає Чехію і виходить до півфіналу

Усі новини...
Прикордонна служба
На кордоні з Білоруссю немає жодних ознак перекриття – ДПСУ
Цієї ночі змінився порядок в’їзду в Україну з чотирьох країн. Особлива увага - РФ
Незаконно відвідували Крим: прикордонники завернули п’ятьох росіян
Останні новини
04:47
Байден пообіцяв відповісти Росії, якщо вона стоїть за новою кібератакою
03:44
фотоВ Японії через масштабний зсув зникли 20 людей
02:48
ДТП з потерпілими у Дніпрі: у водія мікроавтобуса стався напад епілепсії
02:18
фотоПонад 13 тисяч вболівальників підтримали збірну України у фан-зоні Києва
01:23
Через зсуви і повені в Непалі загинули 38 осіб
00:47
Шевченко: "Найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли"
00:29
"Нам прикро, боляче, але не соромно" – Зеленський про матч збірної України з командою Англії
00:13
Єдина АЕС в Ірані відновила роботу
23:58
фотоНа Кіпрі вирує масштабна лісова пожежа, країна просить допомоги
23:50
Євро-2020: Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі
Усі новини...