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Зеленський відповів на звинувачення Лукашенка у підготовці бойовиків

Понеділок, 9 серпня 2021, 20:02
фото: офіс президента

Президент Володимир Зеленський називає безпідставними звинувачення з боку Олександра Лукашенка в підготовці на території України бойовиків, яких потім нібито направляють у Білорусь. В ОПУ заявили, що такі заяви спрямовані на відвертання уваги від внутрішньополітичної ситуації в країні.

Джерело: прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, Офіс президента

Пряма мова Никифорова: "Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка Володимир Зеленський називає безпідставними…

Сподіваємося, що не буде недружніх кроків стосовно України з боку Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть – це отримає негайну й потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти".

Деталі: На думку Никифорова, необґрунтовані заяви Олександра Лукашенка мають на меті відвернути увагу від драматичних подій, які розпочалися в Білорусі торік і тривають донині.

Зеленський також наголосив, що Україна залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ЗеленськийЛукашенкоОфіс президента


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