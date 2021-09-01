Зустріч Зеленського і Байдена: з'явились нові деталі
Середа, 1 вересня 2021, 10:50
Двостороння зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського відбудеться о 14:00 1 вересня в Овальному кабінеті Білого дому.
Джерело: публічний розклад президента США
Дослівно: "14:00 (о 21:00 за українським часом – ред.). Президент візьме участь у двосторонній зустрічі з вельмишановним Володимиром Зеленським, президентом України".
Деталі: Про можливий спільний брифінг президентів після переговорів нічого не повідомляється.
Далі у графіку Байдена значиться щотижневий економічний брифінг о 16:30.
Передісторія:
- Зеленським перебуває з робочим візитом у США.
- Він уже презентував План трансформації України у Вашингтоні.
- В рамках візиту також планується підписати документи щодо оборонного партнерства, проєктів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.
Українська правда