Зустріч Зеленського і Байдена: з'явились нові деталі

Двостороння зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського відбудеться о 14:00 1 вересня в Овальному кабінеті Білого дому.

Джерело: публічний розклад президента США

Дослівно: "14:00 (о 21:00 за українським часом – ред.). Президент візьме участь у двосторонній зустрічі з вельмишановним Володимиром Зеленським, президентом України".

Деталі: Про можливий спільний брифінг президентів після переговорів нічого не повідомляється.

Далі у графіку Байдена значиться щотижневий економічний брифінг о 16:30.

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