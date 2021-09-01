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Лавров заявив, що у Зеленського немає "великого розуму"

Середа, 1 вересня 2021, 12:30
Лавров заявив, що у Зеленського немає великого розуму
Фото ТАСС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що висловлювання президента України Володимира Зеленського на історичні теми, або про "найбрудніший у світі" російський газ, робляться "не від великого розуму".

Джерело: ТАСС з посиланням на виступ Лаврова перед студентами і професорсько-викладацьким складом МГІМО

Пряма мова Лаврова: "Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь – це їх споконвічна назва. То кажуть, що хрещення Русі – це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ – найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно".

Деталі: За словами Лаврова, Київ керується бажанням "штучно зберігати і нарощувати русофобську риторику і діяльність, щоб утримувати Захід на позиціях підтримки української влади".

Він упевнений, що українська влада "намагається грати на очевидному прагненні Заходу... намагатися виводити Російську Федерацію з рівноваги, дестабілізувати, відвернути увагу від вирішення найголовніших проблем".

Передісторія: 

  • Зеленський під час зустрічі із міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм заявив, що "російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції". 
  • Раніше Лавров заявив, що з кожною новою владою Україна все більше заходить у глухий кут у вирішенні внутрішніх і зовнішніх проблем.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛавровЗеленськийРосія
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