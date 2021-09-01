Лавров заявив, що у Зеленського немає "великого розуму"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що висловлювання президента України Володимира Зеленського на історичні теми, або про "найбрудніший у світі" російський газ, робляться "не від великого розуму".
Джерело: ТАСС з посиланням на виступ Лаврова перед студентами і професорсько-викладацьким складом МГІМО
Пряма мова Лаврова: "Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь – це їх споконвічна назва. То кажуть, що хрещення Русі – це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ – найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно".
Деталі: За словами Лаврова, Київ керується бажанням "штучно зберігати і нарощувати русофобську риторику і діяльність, щоб утримувати Захід на позиціях підтримки української влади".
Він упевнений, що українська влада "намагається грати на очевидному прагненні Заходу... намагатися виводити Російську Федерацію з рівноваги, дестабілізувати, відвернути увагу від вирішення найголовніших проблем".
Передісторія:
- Зеленський під час зустрічі із міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм заявив, що "російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції".
- Раніше Лавров заявив, що з кожною новою владою Україна все більше заходить у глухий кут у вирішенні внутрішніх і зовнішніх проблем.