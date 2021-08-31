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Зеленський хоче консультацій з Німеччиною та США щодо збереження транзиту газу

Вівторок, 31 серпня 2021, 20:26
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський очікує якнайшвидшого започаткування регулярних тристоронніх консультацій у форматі Україна – Німеччина – США з питань збереження українського транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Джерело: Офіс президента 

Деталі: Відповідну заяву Зеленський озвучив під час зустрічі із міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм.

На ній сторони обговорили загрози від "Північного потоку-2". Зеленський заявив, що "російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції". 

Окрім того, було порушено питання співпраці у сфері ядерної енергетики та реалізації проектів щодо будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторів.

Що передувало: У разі запуску російського проєкту "Північний потік - 2" наполовину український транзит може скоротитися втричі – до 18 млрд кубометрів, для порівняння торік Оператор ГТС протранзитував до Європи 55,8 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: газПівнічний потік-2ЗеленськийРосія


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