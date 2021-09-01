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Кулеба відповів Лаврову на слова про відсутність "великого розуму" у Зеленського

Середа, 1 вересня 2021, 16:05
Дмитро Кулеба (Фото з Facebook Кулеби)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи висловлювання глави МЗС РФ про те, що президент України Володимир Зеленський робить заяви "не від великого розуму", сказав, що сам Лавров "заблукав у трьох соснах російської історії".

Свій коментар Кулеба опублікував у Twitter в четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда – найбрудніші у світі", – написав міністр закордонних справ України.

Лавров раніше заявив, що висловлювання президента України Володимира Зеленського на історичні теми, або про "найбрудніший у світі" російський газ, робляться "не від великого розуму".

"Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь – це їх споконвічна назва. То кажуть, що хрещення Русі – це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ – найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно", – сказав Лавров.

Зеленський під час зустрічі із міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм заявив, що "російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції". 

Раніше Кулеба назвав недоречними глузливі коментарі Лаврова у відповідь на рішення президента Володимира Зеленського запровадити День Української державності у День хрещення Київської Русі.

У серпні Росія внесла у санкційний список главу МЗС України Дмитра Кулебу, він називає це помстою за Кримську платформу.

Теми: Кулеба ДмитроЛавров


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