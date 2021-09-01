Кулеба відповів Лаврову на слова про відсутність "великого розуму" у Зеленського

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи висловлювання глави МЗС РФ про те, що президент України Володимир Зеленський робить заяви "не від великого розуму", сказав, що сам Лавров "заблукав у трьох соснах російської історії".

Свій коментар Кулеба опублікував у Twitter в четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда – найбрудніші у світі", – написав міністр закордонних справ України.

Лавров раніше заявив, що висловлювання президента України Володимира Зеленського на історичні теми, або про "найбрудніший у світі" російський газ, робляться "не від великого розуму".

"Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь – це їх споконвічна назва. То кажуть, що хрещення Русі – це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ – найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно", – сказав Лавров.

Зеленський під час зустрічі із міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм заявив, що "російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції".

Раніше Кулеба назвав недоречними глузливі коментарі Лаврова у відповідь на рішення президента Володимира Зеленського запровадити День Української державності у День хрещення Київської Русі.

У серпні Росія внесла у санкційний список главу МЗС України Дмитра Кулебу, він називає це помстою за Кримську платформу.