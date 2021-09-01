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Дипломати працюють над підготовкою візиту Байдена до України – Кулеба

Середа, 1 вересня 2021, 17:13
Фото: Andrew Harnik / AP

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що дипломати вже працюють над візитом президента США Джо Байдена до України. 

Джерело: Кулеба в ефірі "Україна 24", цитує "Інтерфакс-Україна" 

Пряма мова: "Ми працюємо над зворотним візитом (візитом Байдена в Україну – УП). Я переконаний, що за часи свого президентства Джо Байден відвідає Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз ми до них, потім вони до нас". 

Деталі: Останній раз Байден був в Україні взимку 2017 року. Тоді він займав посаду віцепрезидента США. 

Передісторія:

  • Зеленським перебуває з робочим візитом у США.
  • Він уже презентував План трансформації України у Вашингтоні.
  • В рамках візиту також планується підписати документи щодо оборонного партнерства, проєктів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.
  • У Білому домі розповіли про ключові домовленості, які будуть досягнуті між Україною та США в рамках зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні 1 вересня.

Теми: БайденМЗСКулеба Дмитро


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