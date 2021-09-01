Дипломати працюють над підготовкою візиту Байдена до України – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що дипломати вже працюють над візитом президента США Джо Байдена до України.

Джерело: Кулеба в ефірі "Україна 24", цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми працюємо над зворотним візитом (візитом Байдена в Україну – УП). Я переконаний, що за часи свого президентства Джо Байден відвідає Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз ми до них, потім вони до нас".

Деталі: Останній раз Байден був в Україні взимку 2017 року. Тоді він займав посаду віцепрезидента США.

Передісторія: