США відреагували на відставку незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

У Державному департаменті США висловили занепокоєння через відставку трьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", там закликають врегулювати це питання зважаючи на принципи корпоративного управління.

Джерело: речник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми глибоко занепокоєні поточною кризою в управлінні Нафтогазу, включно з відставкою 8 вересня незалежних членів наглядової ради".

Деталі: США виступають за пошук рішення, яке буде відповідати принципам корпоративного управління, які передбачені Організацією економічного співробітництва та розвитку. Там закликають забезпечити раціональне управління "Нафтогазом".

Речник Держдепу також наголосив на важливості врегулювання ситуації із "Нафтогазом", зважаючи на агресію Росії та окупацію частини території України.

Що передувало: Три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз" 7 вересня подали у відставку, напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував конкурс на посади до наглядової ради.

У квітні п'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Йшлося про Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлію Ковалів та Наталію Бойко.

Згодом членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік. Таким чином, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

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