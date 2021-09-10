Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США відреагували на відставку незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

П'ятниця, 10 вересня 2021, 00:59

У Державному департаменті США висловили занепокоєння через відставку трьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", там закликають врегулювати це питання зважаючи на принципи корпоративного управління. 

Джерело: речник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми глибоко занепокоєні поточною кризою в управлінні Нафтогазу, включно з відставкою 8 вересня незалежних членів наглядової ради".

Деталі: США виступають за пошук рішення, яке буде відповідати принципам корпоративного управління, які передбачені Організацією економічного співробітництва та розвитку. Там закликають забезпечити раціональне управління "Нафтогазом".

Речник Держдепу також наголосив на важливості врегулювання ситуації із "Нафтогазом", зважаючи на агресію Росії та окупацію частини території України. 

Що передувало: Три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз" 7 вересня подали у відставку, напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував конкурс на посади до наглядової ради.

У квітні п'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Йшлося про Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлію Ковалів та Наталію Бойко.

Згодом членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік. Таким чином, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Читайте також: Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва?

Нагадаємо: 

  • Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу". 
  • Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".
  • Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Роберт Бенш поскаржився голові правління компанії Юрію Вітренкові, що голова ради Клер Споттісвуд довгий час не допускає його до засідань.

Теми: НафтогазСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Масштабні навчання в Україні: участь візьмуть військові з 15 країн

Росія та Білорусь почали масштабні навчання "Запад-2021" за участі 200 тисяч військових

відеоЗеленський про другий термін: Я краще виконаю обіцянки і поїду відпочивати

Зеленський чекає людей, які готові працювати на державу за 30 тисяч грн

"Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2"

Зеленський допускає повномасштабну війну з Росією

Усі новини...
Нафтогаз
Незалежні члени наглядової ради Нафтогазу подали у відставку
Шмигаль доручив оголосити конкурс з відбору 4 членів наглядової ради "Нафтогазу"
У "Нафтогазі" назвали ціну газу, який ТКЕ постачатимуть населенню в опалювальний сезон
Останні новини
14:16
Чим товщі політики, тим вищий рівень корупції: визначили переможців "Шнобелівської" премії
13:57
На Укрзалізниці створили Антикризовий штаб, очолив Кубраков
13:49
фотоЕксміліціонер хотів переправити бразильців у ЄС під виглядом футбольних фанів
13:46
Разумков про звільнення міністрів: Три-чотири – досить реалістично
13:39
Зеленський: Ми реально – діджитал-столиця Європи
13:20
Прем’єр заступився за міністра оборони: Таран на своєму місці
13:17
Ексрадник Трампа порівняв рішення США щодо Афганістану з "Північним потоком-2"
13:13
У КМДА знову обшуки – через землю, яку передавали РНБО
13:11
Рада вимагає від Росії звільнити Джелялова та інших: "Розправа"
13:07
Масштабні навчання в Україні: участь візьмуть військові з 15 країн
Усі новини...