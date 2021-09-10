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США отреагировали на отставку независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Пятница, 10 сентября 2021, 00:59

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность из-за отставки трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", там призывают урегулировать этот вопрос учитывая принципы корпоративного управления.

Источник: пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс во время брифинга, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы глубоко обеспокоены текущим кризисом в управлении Нафтогаза, включая отставкой 8 сентября независимых членов наблюдательного совета".

Детали: США выступают за поиск решения, которое будет соответствовать принципам корпоративного управления, предусмотренных Организацией экономического сотрудничества и развития. Там призывают обеспечить рациональное управление "Нафтогазом".

Представитель Госдепа также отметил важность урегулирования ситуации с "Нафтогазом", в виду агрессии России и оккупацию части территории Украины.

Что предшествовало: Три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" 7 сентября подали в отставку, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конкурс на эти должности в набсовет.

В апреле пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" публично объявили о прекращении своих полномочий. Речь шла о Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Люда ван дер Хейден, Юлии Кузнецов и Наталье Бойко.

Впоследствии членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год. Таким образом, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства было переизбрано в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

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Напоминаем:

  • Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".
  • Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".
  • Член набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался Витренко, что председательница совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускает его к заседаниям.

Темы: НефтегазСША
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