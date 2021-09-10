Майже 90 школярів отруїлись у Хмельницькому

У одному із навчальних закладів Хмельницького отруїлись 84 учні 1-4 класів після харчування в їдальні школи.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Йдеться про гостру кишкову інфекцію. Захворілі діти є учнями 18 класів. Всі вони їли до цього у шкільній їдальні.

Станом на 9 вересня серед хворих також є один дорослий. У всіх спостерігається блювота, підвищення температури тіла до 39 градусів.

Окрім того, 10 дітей та 1 один дорослий перебувають у лікарні у стані середньої важкості. У всіх інших – легкий перебіг захворювання.

Наразі фахівці розпочали епідеміологічне розслідування. Вже обстежено 11 працівників харчоблоку, взято 18 зразків харчових продуктів, 110 зразків змивів з об’єктів довкілля і 5 зразків водопровідної води для мікробіологічного дослідження.

У навчальному закладі та в домашніх осередках захворілих людей здійснено заключну дезінфекцію. Організовано медичне спостереження за контактними особами. Джерело збудника інфекції, при