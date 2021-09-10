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Почти 90 школьников отравились в Хмельницком

Пятница, 10 сентября 2021, 01:58
Почти 90 школьников отравились в Хмельницком

В одном из учебных заведений Хмельницкого отравились 84 ученика 1-4 классов после питания в столовой школы.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: Речь идет об острой кишечной инфекцией. Заболевшие дети являются учащимися 18 классов. Все они ели до этого в школьной столовой.

По состоянию на 9 сентября среди больных также есть один взрослый. Во всех наблюдается рвота, повышение температуры тела до 39 градусов.

Кроме того, 10 детей и 1 один взрослый находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Во всех остальных – легкое течение заболевания.

Сейчас специалисты начали эпидемиологическое расследование. Уже обследовано 11 работников пищеблока, взяты 18 образцов пищевых продуктов, 110 образцов смывов с объектов окружающей среды и 5 образцов водопроводной воды для микробиологического исследования.

В учебном заведении и в домашних очагах заболевших людей осуществлено заключительную дезинфекцию. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. Источник возбудителя инфекции, причины возгорания и обстоятельства, способствовавшие его возникновению, – выясняют.

Украинская правда

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