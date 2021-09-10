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Франція дасть громадянство 12 тисячам людей, які допомагали боротись із COVID

П'ятниця, 10 вересня 2021, 06:36

Влада Франції вирішила надати громадянство 12 тисячам людей, які допомогали у боротьбі із коронавірусом. 

Джерело: The Guardian 

Деталі: Громадянство такі особи отримають у рамках прискореної схеми. Йдеться про осіб, які працювали в зоні ризику у рамках боротьби із пандемією. 

Зазвичай, процедура триває роками. Проте тут уряд робить крок назустріч, зменшивши навіть для таких осіб кількість років, які потрібно було прожити у Франції з п’яти до двох. 

Теми: Франціякоронавірус


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