Франція дасть громадянство 12 тисячам людей, які допомагали боротись із COVID

Влада Франції вирішила надати громадянство 12 тисячам людей, які допомогали у боротьбі із коронавірусом.

Джерело: The Guardian

Деталі: Громадянство такі особи отримають у рамках прискореної схеми. Йдеться про осіб, які працювали в зоні ризику у рамках боротьби із пандемією.

Зазвичай, процедура триває роками. Проте тут уряд робить крок назустріч, зменшивши навіть для таких осіб кількість років, які потрібно було прожити у Франції з п’яти до двох.