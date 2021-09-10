Франция даст гражданство 12 тысячам людей, которые помогали бороться с COVID
Пятница, 10 сентября 2021, 06:36
Власти Франции решили предоставить гражданство 12 тысячам людей, которые помогали в борьбе с коронавируса.
Источник: The Guardian
Детали: Гражданство такие лица получат в рамках ускоренной схеме. Речь идет о лицах, работавших в зоне риска в рамках борьбы с пандемией.
Обычно, процедура длится годами. Однако здесь правительство делает шаг навстречу, уменьшив для таких лиц количество лет, которые нужно было прожить во Франции с пяти до двух.