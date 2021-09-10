Франция даст гражданство 12 тысячам людей, которые помогали бороться с COVID

Власти Франции решили предоставить гражданство 12 тысячам людей, которые помогали в борьбе с коронавируса.

Источник: The Guardian

Детали: Гражданство такие лица получат в рамках ускоренной схеме. Речь идет о лицах, работавших в зоне риска в рамках борьбы с пандемией.

Обычно, процедура длится годами. Однако здесь правительство делает шаг навстречу, уменьшив для таких лиц количество лет, которые нужно было прожить во Франции с пяти до двух.