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Франция даст гражданство 12 тысячам людей, которые помогали бороться с COVID

Пятница, 10 сентября 2021, 06:36

Власти Франции решили предоставить гражданство 12 тысячам людей, которые помогали в борьбе с коронавируса.

Источник: The Guardian

Детали: Гражданство такие лица получат в рамках ускоренной схеме. Речь идет о лицах, работавших в зоне риска в рамках борьбы с пандемией.

Обычно, процедура длится годами. Однако здесь правительство делает шаг навстречу, уменьшив для таких лиц количество лет, которые нужно было прожить во Франции с пяти до двух.

Темы: Франциякоронавирус
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