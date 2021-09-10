В Україні 3 615 випадків COVID і 76 померлих за добу, у Києві – 11% хворих

9 вересня в Україні зафіксували 3 615 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 056 осіб, померли від ускладнень 76 осіб, одужали 1 310 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільша випадків захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (406 випадків – це 11% від загального числа), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

Серед нових хворих 348 дітей (9,6%) і 61 медпрацівник (1,7%).

У цей четвер протестовано: методом ПЛР – 28 961 особу, методом ІФА – 6 784 особи, експрес-тестами – 25 236 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 310 554 осіб, із них одужали 2 218 873 особи (96%), померла 54 251 особа (2,3%).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин