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В Украине 3 615 случаев COVID и 76 умерших за сутки, в Киеве – 11% больных

Пятница, 10 сентября 2021, 08:21
Динамика распространения коронавируса в Украине, УП

9 сентября в Украине зафиксировали 3 615 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 056 человек, умерли от осложнений 76 человек, выздоровели 1 310 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (406 случаев – это 11% от общего числа), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

Среди новых больных 348 детей (9,6%) и 61 медработник (1,7%).

В этот четверг протестировано: методом ПЦР – 28 961 человека, методом ИФА – 6 784 человека, экспресс-тестами – 25 236 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 310 554 человек, из них выздоровели 2 218 873 человека (96%), умер 54 251 человек (2,3%).

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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