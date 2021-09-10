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Перший рейс із Кабула після захоплення влади Талібаном: на борту було 2 українців

П'ятниця, 10 вересня 2021, 09:04
Фото з dohanews.co

Міністерство закордонних справ України домовилося з Катаром про можливість вивезення українців з Афганістану першим комерційним рейсом після переходу влади до "Талібану".

Про це "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Так, перший комерційний рейс з Кабула вилетів 9 вересня. Qatar Airways вивезли понад сто людей. Переважна більшість із них – іноземці.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС домовилося із катарською стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом. Наше посольство в Таджикистані запропонувало українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями" - повідомив Ніколенко.

Однак, за його словами, зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина.

Відповідно до домовленості, катарська сторона забезпечила їхнє перевезення до Дохи та тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно.

"Рейс прибув до Дохи вчора о 20:00, громадяни пройшли ПЛР-тестування та очікують на результати. У разі отримання негативних результатів, вони зможуть ближчим часом повернутися до України. Сьогодні наших громадян відвідає консул, аби надати їм необхідну консульську допомогу" - розповів речник МЗС.

Напередодні МЗС повідомляло, що евакуації з Афганістану чекають 159 українців, вони не належать до груп ризику. 

Теми: АфганістанМЗС


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