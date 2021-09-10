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Первый рейс из Кабула после захвата власти Талибаном: на борту было 2 украинцев

Пятница, 10 сентября 2021, 09:04
Первый рейс из Кабула после захвата власти Талибаном: на борту было 2 украинцев
Фото с dohanews.co

Министерство иностранных дел Украины договорилось с Катаром о возможности вывоза украинцев из Афганистана первым коммерческим рейсом после перехода власти к "Талибану".

Об этом "Европейской правде" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Так, первый коммерческий рейс из Кабула вылетел 9 сентября. Qatar Airways вывезли более ста человек. Подавляющее большинство из них – иностранцы.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МИД договорился с катарской стороной о возможности эвакуации граждан Украины этим рейсом. Наше посольство в Таджикистане предложило украинцам в Афганистане выехать в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями", - сообщил Николенко.

Однако, по его словам, согласились лишь двое украинцев: мать с несовершеннолетним ребенком.

Согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевозки в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно.

"Рейс прибыл в Доху вчера в 20:00, граждане прошли ПЦР-тестирование и ожидают результаты. В случае получения отрицательных результатов они смогут в ближайшее время вернуться в Украину. Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы предоставить им необходимую консульскую помощь", - рассказал представитель МИД.

Накануне МИД сообщал, что эвакуации из Афганистана ждут 159 украинцев, они не относятся к группам риска.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанМИД
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