Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Німеччині прокуратура розслідує російські кібератаки на політиків

П'ятниця, 10 вересня 2021, 09:25
Фото 5.ua

Генеральна прокуратура Німеччини розпочала розслідування низки нещодавніх кібератак на німецьких політиків, підозрюючи в причетності до них представників російської розвідки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Раніше цього тижня міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що уряд має "достовірну інформацію" про те, що дані дії можуть бути приписані суб'єктам в Росії, "зокрема, російській військовій розвідці ГРУ".

Російський уряд закликали негайно припинити незаконну діяльність.

Цьогоріч органи держбезпеки Німеччини як мінімум тричі інформували Бундестаг про кібератаки на німецьких законодавців з боку іноземних спецслужб. Повідомляється, що серед постраждалих останнім часом було кілька законодавців від партій правлячої коаліції - консервативного блоку ХДС/ХСС і СДПН.

Є побоювання, що іноземні спецслужби можуть використовувати кібернапади для публікації особистої інформації жертви хакерської атаки або для продукування фейкових новин. За деякими нападами, що були спрямовані на електронні поштові скриньки законодавців, стояла російська група хакерів під назвою Ghostwriter.

Теми: НімеччинаРосіякібербезпека


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Відверта брехня": у Порошенка відреагували на розслідування ТСК щодо "вагнерівців"

Новини 10 вересня: Зеленський на YES, результати розслідування ТСК у справі "вагнерівців"

Разумков вдруге захворів на COVID-19

Не спецоперація: ТСК відзвітувала про роботу щодо "вагнерівців"

Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію щодо "вагнерівців" – ТСК

Міжнародні партнери висунули своїх експертів до відбіркових комісій при ВРП і ВККС

Усі новини...
Німеччина
Москва і Берлін обговорили питання транзиту газу через Україну після 2024 року
Більшість німців визначилися зі своїм голосом на виборах, соціал-демократи лідирують
Німеччина звинуватила РФ у кібератаках перед виборами до Бундестагу
Останні новини
22:50
США готові долучатися до "нормандського" процесу у будь-який спосіб - Нуланд
22:26
Зеленський доручив терміново реставрувати костел Святого Миколая
22:04
Новини економіки: субсидії, "Північний потік-2", локомотиви для УЗ
21:57
"План трансформації України": посол у США розповіла, яку ідею Зеленський запропонував Байдену
21:45
Міненерго виявило нестачу 17,5 тисяч тонн вугілля на складах "Львіввугілля"
21:38
"Відверта брехня": у Порошенка відреагували на розслідування ТСК щодо "вагнерівців"
21:32
США занепокоєні атаками української влади на успішні реформи – Нуланд
21:21
Регулятор придбав на міжбанку 79 мільйонів доларів
21:16
Посол України у США розповіла, чого чекають від України для руху до НАТО
21:10
Новини 10 вересня: Зеленський на YES, результати розслідування ТСК у справі "вагнерівців"
Усі новини...