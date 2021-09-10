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У Німеччині прокуратура розслідує російські кібератаки на політиків

П'ятниця, 10 вересня 2021, 09:25
У Німеччині прокуратура розслідує російські кібератаки на політиків
Фото 5.ua

Генеральна прокуратура Німеччини розпочала розслідування низки нещодавніх кібератак на німецьких політиків, підозрюючи в причетності до них представників російської розвідки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Раніше цього тижня міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що уряд має "достовірну інформацію" про те, що дані дії можуть бути приписані суб'єктам в Росії, "зокрема, російській військовій розвідці ГРУ".

Російський уряд закликали негайно припинити незаконну діяльність.

Цьогоріч органи держбезпеки Німеччини як мінімум тричі інформували Бундестаг про кібератаки на німецьких законодавців з боку іноземних спецслужб. Повідомляється, що серед постраждалих останнім часом було кілька законодавців від партій правлячої коаліції - консервативного блоку ХДС/ХСС і СДПН.

Є побоювання, що іноземні спецслужби можуть використовувати кібернапади для публікації особистої інформації жертви хакерської атаки або для продукування фейкових новин. За деякими нападами, що були спрямовані на електронні поштові скриньки законодавців, стояла російська група хакерів під назвою Ghostwriter.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаРосіякібербезпека
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