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В Германии прокуратура расследует российские кибератаки на политиков

Пятница, 10 сентября 2021, 09:25
В Германии прокуратура расследует российские кибератаки на политиков
Фото 5.ua

Генеральная прокуратура Германии начала расследование ряда недавних кибератак на немецких политиков, подозревая в причастности к ним представителей российской разведки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ранее на этой неделе Министерство иностранных дел Германии заявило, что правительство имеет "достоверную информацию" о том, что данные действия могут быть приписаны субъектам в России, "в частности, российской военной разведке ГРУ".

Российское правительство призвали немедленно прекратить незаконную деятельность.

В этом году органы госбезопасности Германии как минимум трижды информировали Бундестаг о кибератаках на немецких законодателей со стороны иностранных спецслужб. Сообщается, что среди пострадавших в последнее время было несколько законодателей от партий правящей коалиции - консервативного блока ХДС / ХСС и СДПГ.

Есть опасения, что иностранные спецслужбы могут использовать кибернападения для публикации личной информации жертвы хакерской атаки или для выработки фейковых новостей. За некоторыми атаками, которые были направлены на электронные почтовые ящики законодателей, стояла российская группа хакеров под названием Ghostwriter.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ранее на этой неделе Министерство иностранных дел Германии заявило, что правительство имеет "достоверную информацию" о том, что данные действия могут быть приписаны субъектам в России, "в частности, российской военной разведке ГРУ".

Российское правительство призвали немедленно прекратить незаконную деятельность.

В этом году органы госбезопасности Германии как минимум трижды информировали Бундестаг о кибератаках на немецких законодателей со стороны иностранных спецслужб. Сообщается, что среди пострадавших в последнее время было несколько законодателей от партий правящей коалиции - консервативного блока ХДС / ХСС и СДПГ.

Есть опасения, что иностранные спецслужбы могут использовать кибернападения для публикации личной информации жертвы хакерской атаки или для выработки фейковых новостей. За некоторыми атаками, которые были направлены на электронные почтовые ящики законодателей, стояла российская группа хакеров под названием Ghostwriter.

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Темы: ГерманияРосcиякибербезопасность
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