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Байден поспілкувався із Сі Цзіньпіном вперше за сім місяців

П'ятниця, 10 вересня 2021, 09:44
Байден поспілкувався із Сі Цзіньпіном вперше за сім місяців
Джо Байден і Сі Цзіньпін, фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден 9 вересня поспілкувався зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном телефоном на тлі низки суперечок між двома найбільшими економіками світу.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Це була друга телефонна розмова двох політиків відтоді, як президент Байден вступив на посаду у січні, і перший телефонний дзвінок за останні 7 місяців.

Як повідомили у Білому домі, двоє лідерів мали "широку стратегічну дискусію", в якій вони обговорили сфери, де їхні інтереси збігаються, а також ті, де інтереси та цінності двох країн розходяться.

Байден дав зрозуміти, що США зацікавлені у відповідальній конкуренції між державами і в тому, щоб "конкуренція не перетворилася на конфлікт".

Як повідомив китайський державний телеканал CCTV, Сі сказав Байдену, що політика США спричинила "серйозні труднощі", і належне вибудовування відносин "має вирішальне значення для майбутнього та долі світу".

"Китайсько-американське протистояння принесе катастрофу як обом країнам, так і світу", – додав Сі.

Очільник Китаю висловив думку, що обидві сторони повинні продовжувати діалог щодо зміни клімату, запобігання пандемії та відновлення світової економіки.

Однак, посилаючись на чутливість Китаю до втручання у його внутрішні справи, Сі підкреслив, що дві країни повинні "поважати відмінності".

Нагадаємо: Відносини Китаю та Сполучених Штатів були напруженими роками, в тому числі через питання торгівлі, кібербезпеки та прав людини.

Також США критикують прозорість Китаю щодо походження пандемії коронавірусу, проблем навколо Тайваню та територіальних суперечок у Південно-Китайському морі.

Водночас обидві сторони мають багато сфер, де можуть бути зацікавлені в співпраці, зокрема – зміни клімату, запобігання ядерній кризі на Корейському півострові та забезпечення стійкості двох двигунів глобального економічного зростання.

Теми: БайденСШАКитайекономіка
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