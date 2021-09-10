Байден пообщался с Си Цзиньпином впервые за семь месяцев

Президент США Джо Байден 9 сентября пообщался со своим китайским коллегой Си Цзиньпином по телефону на фоне ряда споров между двумя крупнейшими экономиками мира.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Это был второй телефонный разговор двух политиков с тех пор, как президент Байден вступил в должность в январе, и первый телефонный звонок за последние 7 месяцев.

Как сообщили в Белом доме, два лидера имели "широкую стратегическую дискуссию", в которой они обсудили сферы, где их интересы совпадают, а также те, где интересы и ценности двух стран расходятся.

Байден дал понять, что США заинтересованы в ответственной конкуренции между государствами и в том, чтобы "конкуренция не превратилась в конфликт".

Как сообщил китайский государственный телеканал CCTV, Си сказал Байдену, что политика США вызвала "серьезные трудности", и надлежащее выстраивание отношений "имеет решающее значение для будущего и судьбы мира".

"Китайско-американское противостояние принесет катастрофу как обеим странам, так и миру", – добавил Си.

Глава Китая выразил мнение, что обе стороны должны продолжать диалог по изменению климата, предотвращения пандемии и восстановления мировой экономики.

Однако, ссылаясь на чувствительность Китая к вмешательству в его внутренние дела, Си подчеркнул, что две страны должны "уважать различия".

Напомним: Отношения Китая и Соединенных Штатов были напряженными годами, в том числе из-за вопроса торговли, кибербезопасности и прав человека.

Также США критикуют прозрачность Китая относительно происхождения пандемии коронавируса, проблем вокруг Тайваня и территориальных споров в Южно-Китайском море.

В то же время обе стороны имеют много сфер, где могут быть заинтересованы в сотрудничестве, в частности – изменения климата, предотвращение ядерного кризиса на Корейском полуострове и обеспечение устойчивости двух двигателей глобального экономического роста.