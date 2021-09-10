Зеленський: Без України НАТО і ЄС будуть слабшати

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна готова бути в ЄС і НАТО, і що без неї вони будуть втрачати.

Джерело: Зеленський на форумі YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання" 10 вересня у Києві

Пряма мова президента: "Нам здається, що ми потрібні НАТО. Нам здається, що без України міцного ЄС не буде. Я говорю про це відкрито. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати, я вважаю, що без України ЄС буде потрохи послаблюватись".

Деталі: Він додав, що Україна готова до вступу в НАТО "рівнем, нашою армією, рівнем наших фахівців, реформ, які ми проводимо (хоч це в першу чергу потрібно нам, для наших людей)".

На думку Зеленського, якщо НАТО і ЄС хочуть, щоб "зміцніла Росія", то так – їм не треба брати Україну.

Але якщо вони хочуть, щоб "ЄС залишився потужним, і НАТО залишився суб’єктом – то такі країни як Україна – велика, територіально найбільша в Європі, з населенням потужним, яке пережило декілька воєн", – мають бути у цих союзах.

"Хочете таких міцних партнерів – то запрошуйте нас, а не так як воно відбувається зараз", – підсумував Зеленський.

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