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Зеленський: Без України НАТО і ЄС будуть слабшати

П'ятниця, 10 вересня 2021, 10:30
Зеленський: Без України НАТО і ЄС будуть слабшати
Скриншот з відеотрансляції

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна готова бути в ЄС і НАТО, і що без неї вони будуть втрачати.

Джерело: Зеленський на форумі YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання" 10 вересня у Києві

Пряма мова президента: "Нам здається, що ми потрібні НАТО. Нам здається, що без України міцного ЄС не буде. Я говорю про це відкрито. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати, я вважаю, що без України ЄС буде потрохи послаблюватись".

Деталі: Він додав, що Україна готова до вступу в НАТО "рівнем, нашою армією, рівнем наших фахівців, реформ, які ми проводимо (хоч це в першу чергу потрібно нам, для наших людей)".

На думку Зеленського, якщо НАТО і ЄС хочуть, щоб "зміцніла Росія", то так – їм не треба брати Україну.

Але якщо вони хочуть, щоб "ЄС залишився потужним, і НАТО залишився суб’єктом – то такі країни як Україна – велика, територіально найбільша в Європі, з населенням потужним, яке пережило декілька воєн", – мають бути у цих союзах.  

"Хочете таких міцних партнерів – то запрошуйте нас, а не так як воно відбувається зараз", – підсумував Зеленський.

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Передісторія: 

  • У червні після саміту НАТО в Брюсселі Джо Байден заявив, що Україні необхідно вичистити корупцію і провести низку реформ на шляху до членства.
  • Байден зазначив, що вступ України в Альянс залежить від того, чи виконає вона критерії, та чи дадуть на її приєднання свою згоду всі члени НАТО.
  • Рішення червневого саміту НАТО визнає, що Україна стане членом Альянсу, і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу. Рішення закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийУкраїнаНАТОЄС
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